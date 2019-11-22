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Рязанцев пригласили на бесплатное скрининговое обследование функционального состояния организма,
Все желающие смогут пройти обследование с 26 по 29 ноября в выставочном центре «Ока».
Время работы мобильной площадки — с 10:00. до 17:00.
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