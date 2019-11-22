Рязанцам рассказали о проекте первого в городе двор-парка «Голландия»

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Руководитель ландшафтного бюро Наталья Федюкова рассказала рязанцам, как будет утроен двор-парк «Голландия» — первый в городе жилой квартал с большим двор-парком от застройщика «
«Мы рады, что именно наше бюро было выбрано для проведения ландшафтных работ. Быть причастными к созданию такого уникального проекта большая честь», — поделилась ландшафтный дизайнер.
Наталья Федюкова отметила, что в двор-парке реализуют концепцию «4 сезона»: «Все деревья и растения тщательно подберут, чтобы во все времена года парк радовал жителей квартала».
Здесь высадят более 20 видов растений: клены, яблони, вишня, ели и другие. Ухаживать за парком после сдачи квартала будет личный садовник.
«Вы будете наслаждаться природой, дышать свежим воздухом и отдыхать в тени взрослых деревьев или можете устроить пикник в зоне барбекю. В период зимних праздников двор будет украшать большая новогодняя ель», — сказала руководитель бюро.
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