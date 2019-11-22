Рязанца осудят за убийство 80-летней бабушки

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Рязанец,
Трагедия произошла 12 августа. По данным следствия, 30-летний мужчина злоупотреблял спиртным. Конфликт между родственниками возник на бытовой почве. Во время ссоры рязанец взял нож и ударил бабушку в грудь. От полученной раны пенсионерка скончалась.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Его направили в суд для рассмотрения.
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