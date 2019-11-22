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10:18, 22 ноября 2019 111

«Рязаньэнерго» завершил первый этап масштабной реконструкции воздушной линии электропередачи «Клепики-Мох»

«Рязаньэнерго» завершил первый этап масштабной реконструкции воздушной линии электропередачи «Клепики-Мох»

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» завершил первый этап масштабной реконструкции воздушной линии электропередачи «Клепики-Мох». Это один из значимых проектов годовой инвестиционной программы 2019 года, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках первого этапа специалисты заменили 37 металлических и железобетонных опор, 6,8 км провода и грозотроса.

«Инвестпроект реализуется с применением инновационных технологий — Z-образной конструкции провода из термообработанного алюминиевого сплава. Благодаря такой конструкции новый провод существенно превосходит традиционный по механической прочности, пропускной способности, устойчивости к гололедообразованию. Позволяет значительно повысить энергоэффективность при эксплуатации ВЛ», — рассказали в компании.

В 2020 году пройдет второй, завершающий этап реконструкции ВЛ «Клепики-Мох», в ходе которого предусмотрена замена 83 опор и 16 км ЛЭП.

«ВЛ 110 кВ „Клепики-Мох“ является связующей линией между энергосистемами Рязанской и Московской областей. Реконструкция направлена на обеспечение надежного транзита электроэнергии между двумя регионами, повышение качества электроснабжения потребителей, особенно при проведении ремонтных работ и в условиях отключения других линий электропередачи, — пояснили энергетики. — Проводимая в рамках инвестпрограммы „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ работа также призвана повысить долговечность объектов электросетевого комплекса региона и снизить затраты на их эксплуатационное обслуживание».


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