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Фото: Издательство «Пресса»
Рядом с Уржинским озером убрали свалку,
В среду, 20 ноября, сотрудники администрации расчистили территорию и повесили предупреждающую табличку.
«Сейчас везде есть специальные площадки для сбора мусора, региональный оператор его вывозит. Зачем люди сознательно загрязняют поляну возле озера», — отметил замначальник отдела административно-технического надзора администрации Рязанского района Александр Нилов.
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