Рослякова вручила руководителю Академии ФСИН знак отличия

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 22 ноября, зампред регионального правительства Анна Рослякова вручила «Знак великого князя Олега Рязанского» руководителю Академии ФСИН Александру Крымову, сообщил
Награждение прошло на закрытии Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление». В этом году его приурочили к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию со дня образования Академии.
В работе форума приняли участие более 800 человек. В их числе руководство и представители центрального аппарата ФСИН России, профильных образовательных организаций России и зарубежных стран, научных организаций МВД, Генпрокуратуры, Министерства науки и высшего образования России, а также ведущие ученые-пенитенциаристы России и 15 зарубежных государств.
Рослякова отметила высокий уровень организации форума и поблагодарила всех, кто принимал участие в его проведении.
«Академия ФСИН России имеет большой научный потенциал. Здесь собран качественный и профессиональный профессорско-преподавательский состав, поэтому неудивительно, что площадкой форума выбирается именно это образовательное учреждение. Как выпускница этого вуза, я всегда испытываю большое чувство гордости от своей сопричастности к его истории», — сказала зампред.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАрестованы убийцы рязанского бизнесмена Громова — СМИ
|
cледующая новость →Пьяный рязанец с ножом угрожал убить мать
Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.