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16:43, 22 ноября 2019 301
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Рослякова вручила руководителю Академии ФСИН знак отличия

Рослякова вручила руководителю Академии ФСИН знак отличия

В пятницу, 22 ноября, зампред регионального правительства Анна Рослякова вручила «Знак великого князя Олега Рязанского» руководителю Академии ФСИН Александру Крымову, сообщил сайт регионального правительства.

Награждение прошло на закрытии Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление». В этом году его приурочили к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию со дня образования Академии.

В работе форума приняли участие более 800 человек. В их числе руководство и представители центрального аппарата ФСИН России, профильных образовательных организаций России и зарубежных стран, научных организаций МВД, Генпрокуратуры, Министерства науки и высшего образования России, а также ведущие ученые-пенитенциаристы России и 15 зарубежных государств.

Рослякова отметила высокий уровень организации форума и поблагодарила всех, кто принимал участие в его проведении.

«Академия ФСИН России имеет большой научный потенциал. Здесь собран качественный и профессиональный профессорско-преподавательский состав, поэтому неудивительно, что площадкой форума выбирается именно это образовательное учреждение. Как выпускница этого вуза, я всегда испытываю большое чувство гордости от своей сопричастности к его истории», — сказала зампред.


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