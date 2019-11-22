Прио-Внешторгбанк проведет для рязанцев семинар по изменениям в налоговом законодательстве

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Неделю с 25 ноября по 1 декабря Центробанк России объявил неделей финансовой грамотности. Поэтому в понедельник, 25 ноября, в центральном офисе
Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Рязанской области Сергей Сухов расскажет о нововведениях, которые затронут:
Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова напомнит, какие онлайн-сервисы помогают налогоплательщикам экономить время и силы в работе, а именно:
Сотрудники налоговой службы разберут любые ситуации, вызывающие сложности. Для этого рязанцев попросили заранее прислать вопросы.
В качестве специального гостя приглашен представитель регионального отделения Пенсионного фонда России, который расскажет про актуальные вопросы пенсионного обеспечения и страхования жителей Рязанской области.
Начало семинара в 16:00.
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Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.