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14:12, 22 ноября 2019 477

Прио-Внешторгбанк проведет для рязанцев семинар по изменениям в налоговом законодательстве

Прио-Внешторгбанк проведет для рязанцев семинар по изменениям в налоговом законодательстве

Неделю с 25 ноября по 1 декабря Центробанк России объявил неделей финансовой грамотности. Поэтому в понедельник, 25 ноября, в центральном офисе Прио-Внешторгбанка для рязанцев проведут семинар по изменениям в налоговом законодательстве, по вопросам налогообложения имущества, а также по вопросам пенсионного обеспечения и страхования.

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Рязанской области Сергей Сухов расскажет о нововведениях, которые затронут:

  • транспортный налог юридических лиц, заявление на льготу;
  • налог на имущество организаций, расширение перечня видов объектов недвижимости, которое может облагаться налогом исходя из кадастровой стоимости;
  • земельный налог;
  • новейшие изменения в порядке исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Рязанской области Алла Кондакова напомнит, какие онлайн-сервисы помогают налогоплательщикам экономить время и силы в работе, а именно:

  • как проверить контрагента;
  • как узнать, не попадает ли ваша организация в «зону риска» (калькулятор по расчету налоговой нагрузки);
  • какими возможностями обладает приложение «Прозрачный бизнес».

Сотрудники налоговой службы разберут любые ситуации, вызывающие сложности. Для этого рязанцев попросили заранее прислать вопросы.

В качестве специального гостя приглашен представитель регионального отделения Пенсионного фонда России, который расскажет про актуальные вопросы пенсионного обеспечения и страхования жителей Рязанской области.

Начало семинара в 16:00.


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