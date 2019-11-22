Полиция показала оперативную съемку задержания подозреваемых в убийстве Громова

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Полиция показала оперативную съемку задержания подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова. Кадры разместила пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, двое убийц, готовясь к преступлению, около суток ждали бизнесмена возле понтонной переправы между Старой Рязанью и Старорязанскими двориками. Они остановили автомобиль Громова и попросили его помочь починить сломанную машину. Затем в предпринимателя несколько раз выстрелили из пистолета, после чего преступники скрылись.
Отмечается, что убийство организовали за крупное вознаграждение из-за профессиональной деятельности погибшего, который являлся руководителем компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто».
Всего
Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, тело бизнесмена с
С бизнесменом
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