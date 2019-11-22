Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:07, 22 ноября 2019 428
 0    0

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в центре Рязани

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в центре Рязани

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, которое произошло в центре Рязани в ночь на 10 ноября. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

Известно, что в 2:40, на улице Свободы Daewoo Nexia под управлением 47-летнего рязанца столкнулась с Kia Rio, за рулем которой находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Daewoo погиб, второго участника аварии и его 24-летнюю пассажирку доставили в ОКБ.

Авария попала на видео.

Всех, кто что-нибудь знает о ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом 12, корпус 1.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Советы и правила. Рязанцам рассказали, как хранить летнюю резину

Советы и правила. Рязанцам рассказали, как хранить летнюю резину

Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 13 ноября 2019 5 000
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
11:28, 11 ноября 2019 2 972
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 14
8:09, 10 ноября 2019 2 528
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
10:27, 20 ноября 2019 5 052
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 4
16:27, 11 ноября 2019 1 472
Ольга Бузова поддержала тестирование рязанских школьников и студентов на наркотики 2
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум