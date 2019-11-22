Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в центре Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, которое произошло в центре Рязани в ночь на 10 ноября. Информацию опубликовали на
Известно, что в 2:40, на улице Свободы Daewoo Nexia под управлением 47-летнего рязанца
В результате ДТП водитель Daewoo
Авария попала на
Всех, кто что-нибудь знает о ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом 12, корпус 1.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Кремле назвали дату большой пресс-конференции Владимира Путина
|
cледующая новость →В Воронежской области из окна больницы выпал инвалид
Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.