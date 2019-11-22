Полицейские нашли нарушения в каждой второй рязанской маршрутке

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В пятницу, 22 ноября, в утренний час пик полицейские проверили работу рязанских маршруток на Московском шоссе. Нарушения нашли в каждой второй машине, пишет ГТРК «
В числе основных нарушений оказались отсутствие карты маршрута, информации о страховщике, посадка-высадка в неположенном месте, курение, нарушение предрейсового контроля.
Кроме того, стражи порядка обнаружили перегруз в салоне.
«Пассажиров как минимум вдвое больше, чем положено. Но люди говорят, что вынуждены ездить в таких условиях. Главное — добраться до места. Водителю выписывают протокол. Штраф за такое нарушение до 1000 рублей», — говорится в сюжете.
Следующий рейд запланировали на декабрь, будут проверять исполнения требований законодательства о «Доступной среде».
Всего с начала года перевозчиков, имеющих лицензию, оштрафовали на сумму 2,5 миллиона рублей.
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