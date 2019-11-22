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Пьяный рязанец с ножом угрожал убить мать, сообщила
Выяснилось, что в этот вечер женщине пришлось увезти сына на такси из развлекательного заведения.28-летний житель региона вел себя агрессивно и предъявлял матери претензии за вмешательство в его жизнь. Позже он взял нож и пригрозил убийством.
Испугавшись сына, рязанка вызвала полицейских, которые «нейтрализовали опасную ситуацию».
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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