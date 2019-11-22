На сохранение лесов Воронежской области выделили почти 100 млн рублей

Депутаты Воронежской облдумы обсудили реализацию нацпроекта «Экология» в регионе. Выездное совещание комитета по экологии и природопользованию провели на территории лесного селекционно-семеноводческого центра.

В мероприятии приняли участие члены комитета облдумы по экологии и природопользованию Владимир Ключников, Евгений Китаев, Николай Воронин и Василий Остроушко, а также руководитель управления лесного хозяйства региона Александр Сысоев и представители профильных департаментов правительства.

Директор Новоусманского филиала учреждения «Воронежский лесопожарный центр» Владимир Малышев показал участникам совещания цеха и оборудование для переработки лесосеменного сырья.

Парламентарии также увидели теплицы, куда на зимнее время отправляют сеянцы. Председатель комитета по экологии и природопользованию Владимир Ключников задал вопрос о проблемах, мешающих полноценной работе центра.

Выяснилось, что большинству теплиц, которые введены в эксплуатацию семь лет назад, необходима реконструкция.

Парламентарии отметили, что в проекте бюджета региона на 2020 год будут заложены средства, которые позволят провести поочередный ремонт теплиц.

«В ближайшие дни законопроект об областном бюджете на 2020 год будет дополнительно рассмотрен всеми профильными Комитетами Воронежской областной Думы, в том числе и депутатами, которые представляют Комитет по экологии и природопользованию. Мы постараемся включить в финансовый документ средства, необходимые для того, чтобы в течение четырех лет можно было провести полную реконструкцию тепличных помещений», — сообщил зампредседателя комитета облдумы по экологии и природопользованию Евгений Китаев.

Также на территории центра парламентариям показали новую технику. Руководитель управления лесного хозяйства региона Александр Сысоев заметил, что к 2024 году лесничества региона на 85% будут обеспечены спецтехникой.

«На финансирование проекта „Сохранение лесов“ в Воронежской области из федерального бюджета было выделено около 100 млн рублей. В следующем году наш регион может рассчитывать на аналогичную сумму. Сегодня в ходе обсуждения мы постарались определить возможные дополнительные источники для проведения лесовосстановительных работ, получили конструктивные предложения от пользователей и арендаторов леса, от общественников и ученых. Все рекомендации будут включены в рабочий план Комитета на будущий год», — подчеркнул Ключников.

В рамках выездного заседания депутаты обсудили и другие мероприятия по сохранению лесов Воронежской области.

«Главная задача, которая стоит сегодня перед представителями как законодательной, так и исполнительной власти, а также специалистами профильных ведомств — это увеличение к 2024 году воспроизводства леса до 100% по сравнению с вырубленным и погибшим, — отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, — В рамках реализации нацпроекта „Экология“ на территории Воронежской области планируется повысить ежегодную площадь лесовосстановления с 1,5 тысяч гектаров на старте проекта до 2,3 тысяч гектаров к 2024 году».