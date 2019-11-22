RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром в пятницу, 22 ноября, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 15:00 воды не будет в доме 4 по улице Халтурина, а также в частном секторе во 2-м Лесном тупике.
В 15:30 воду дадут в доме 4 по улице Юбилейной и в детсаду №103 на улице Великанова.
Кроме того, до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПравоохранители прокомментировали инцидент с рязанским школьником, ударившим сверстника ножом в лицо
|
cледующая новость →Рязанцам рассказали о проекте первого в городе двор-парка «Голландия»
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.