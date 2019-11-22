На перегоне «Рязань-Лесок» задержали наркомана

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На перегоне «Рязань-Лесок» задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в хранении и употреблении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД на транспорте.
Известно, что ранее безработного рязанца судили за кражу.
Во время личного досмотра у подозреваемого обнаружили 0,46 грамма «синтетики». В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК.
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