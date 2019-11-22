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15:55, 22 ноября 2019 162
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Многодетным семьям Суздальского района станет легче получить участок под жилье

Многодетным семьям Суздальского района станет легче получить участок под жилье

В четверг, 21 ноября, в заксобрании Владимирской области прошло заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Депутаты рассмотрели законодательную инициативу коллег из Суздальского района и одобрили пакет поправок в закон о садоводстве и огородничестве региона.

Закон нацелен на «обеспечение реализации прав граждан в области садоводства и огородничества и создание благоприятных условий для их ведения». В документе закрепляется возможность оказания господдержки для указанных целей и определены ее формы.

Одной из главных идей нового закона является возможность приобретения в государственную или муниципальную собственность имущества общего пользования, расположенного в границах территории садово-огороднических товариществ.

Эта норма родилась из обращений граждан, получивших участки 30-50 лет назад. За это время построенные ими дороги, водопроводы, объекты электроснабжения износились, а поддерживать их в рабочем состоянии у владельцев «6 соток» зачастую нет ни физических, ни финансовых возможностей.

Поэтому закон и предоставляет право администрации области или муниципальным органам власти приобретать эту инфраструктуру в собственность — при условии обоюдного интереса.

Зампредседателя комитета Александр Цыганский уточнил: «Поскольку в реализацию потенциального закона вовлекается много сторон, проект был направлен в территории для обсуждения. Поступившие предложения по внесению изменений были предварительно рассмотрены на заседании специально созданной рабочей группы».

С законодательной инициативой в областной парламент обратились депутаты Суздальского райсовета. Они предложили исключить из перечня особо ценных продуктивных сельхозугодий участок в районе улицы Парковой в поселке Садовый. Он не относится к категории земель сельхозназначения, но предназначен для сельскохозяйственного производства. Ранее его использовали для агроэкологического мониторинга земель. Однако участок был заброшен, зарос древесно-кустарниковой растительностью, производить на нем исследования в сельскохозяйственных целях невозможно.

В то же время на территории Павловского сельского поселения ощущается дефицит земельных участков для индивидуального жилстроя, в том числе для многодетных семей, отметили депутаты.

По их словам, это затрудняет выполнение майского указа президента № 600 от 7.05.2012. Таким образом, принятие изменений в региональный закон о перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается, решило бы сразу две проблемы.

Большинством голосов законопроект рекомендован к принятию на заседании ЗС.


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