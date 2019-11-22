Между воронежскими селами сделали мост за 45 миллионов

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Между воронежскими селами Великоархангельское и Тюниково Бутурлиновского района сделали мост за 45 миллионов. Об этом
Работы по областной программе «Развитие транспортной системы» выполнили за четыре месяца. Протяженность моста через реку Осередь составила 29 метров, ширина — 12,5 метра.
Полвека берега реки соединяла деревянная переправа. Глава Великоархангельского сельского поселения Александр Романцов пояснил, что по ней не могли проехать пожарные машины и «скорые». Перед строительство моста ее снесли.
Замруководителя департамента дорожной деятельности области Александр Дудин, присутствовавший на открытии моста, добавил, что теперь через реку сможет проезжать любая техника, в том числе сельскохозяйственная.
Отмечается, что сейчас в области есть 516 мостов, возведенных более 50 лет назад. Они требуют капремонта, а некоторые — полного демонтажа.
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