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10:17, 22 ноября 2019 48
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Между воронежскими селами сделали мост за 45 миллионов

Между воронежскими селами сделали мост за 45 миллионов

Между воронежскими селами Великоархангельское и Тюниково Бутурлиновского района сделали мост за 45 миллионов. Об этом сообщил сайт правительства Воронежской области.

Работы по областной программе «Развитие транспортной системы» выполнили за четыре месяца. Протяженность моста через реку Осередь составила 29 метров, ширина — 12,5 метра.

Полвека берега реки соединяла деревянная переправа. Глава Великоархангельского сельского поселения Александр Романцов пояснил, что по ней не могли проехать пожарные машины и «скорые». Перед строительство моста ее снесли.

Замруководителя департамента дорожной деятельности области Александр Дудин, присутствовавший на открытии моста, добавил, что теперь через реку сможет проезжать любая техника, в том числе сельскохозяйственная.

Отмечается, что сейчас в области есть 516 мостов, возведенных более 50 лет назад. Они требуют капремонта, а некоторые — полного демонтажа.

Фото с сайта областного правительства


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