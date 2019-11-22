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12:40, 22 ноября 2019 147
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Киселев обсудил с депутатами Госдумы ремонт трассы М-7

Киселев обсудил с депутатами Госдумы ремонт трассы М-7

Председатель заксобрания Владимирской области Владимир Киселев провел ряд встреч в столице. В частности, с руководством и депутатами Госдумы он обсудил ремонт трассы М-7 «Волга» в черте города.

Речь шла о том, что новая схема движения на «Пекинке» в черте Владимира не устраивает горожан и вызывает массовое недовольство людей. Если дорожники, как и запланировали, уберут левые повороты на трассе, это создаст массовые пробки, затруднит проезд скорых и пожарных в микрорайоны города, а значит, под угрозой окажутся жизнь и здоровье людей.

По просьбе Владимира Киселева первый замруководителя «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев обратился к руководителю Федерального дорожного агентства Андрею Костюку и министру транспорта России Евгению Дитриху.

В обращении говорится: «На мое имя поступило обращение В.Н. Киселева, председателя законодательного собрания Владимирской области, о пересмотре схемы организации движения на участке федеральной трассы М-7 в черте гВладимира. Учитывая социальную и экономическую значимость вопроса для жителей Владимира, прошу вас дать поручение рассмотреть данное обращение, оказать возможное содействие в решении данного вопроса и о принятом решении проинформировать меня и заявителя».

Переговоры по вопросу изменения схемы движения на трассе М-7 в районе Владимира продолжаются.


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