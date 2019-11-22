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Рязанцев проверят на нарушение правил перевозки детей. Об этом
Экипажи с сотрудниками ГИБДД будут работать в субботу, 23 ноября.
Автоинспекторы напомнили, что ребенок до семи лет должен находиться в машине в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым.
Они также обратилась к рязанским водителям с предупреждением о внимательности на дороге: «юные пешеходы могут появиться неожиданно на проезжей части, либо выбежать из-за припаркованного транспорта во дворах».
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