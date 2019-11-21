Воронежской области выделят федеральный грант на 1,2 млрд рублей

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Бюдже Воронежской области получит 1,197 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом сообщила «
Из всех областей Черноземья Воронеж получит самую крупную сумму. На втором месте оказалась Липецкая область, которой выделят 970,4 миллиона рублей, третье место заняла Курская область (918,6 миллиона рублей).
На последние места попали Белгородская, Орловская и Тамбовская области, они получат по 40 миллионов.
Всего гранты направят в 71 регион России, общая сумма составила 50 миллиардов рублей.
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