Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:58, 21 ноября 2019 88
 0    0

Воронежской области выделят федеральный грант на 1,2 млрд рублей

Воронежской области выделят федеральный грант на 1,2 млрд рублей

Бюдже Воронежской области получит 1,197 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом сообщила «Комсомольская правда — Воронеж».

Из всех областей Черноземья Воронеж получит самую крупную сумму. На втором месте оказалась Липецкая область, которой выделят 970,4 миллиона рублей, третье место заняла Курская область (918,6 миллиона рублей).

На последние места попали Белгородская, Орловская и Тамбовская области, они получат по 40 миллионов.

Всего гранты направят в 71 регион России, общая сумма составила 50 миллиардов рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Советы и правила. Рязанцам рассказали, как хранить летнюю резину

Советы и правила. Рязанцам рассказали, как хранить летнюю резину

Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:23, 8 ноября 2019 4 669
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 10
13:25, 13 ноября 2019 4 780
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
11:28, 11 ноября 2019 2 820
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 13
8:09, 10 ноября 2019 2 441
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
10:27, 20 ноября 2019 4 602
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 3
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум