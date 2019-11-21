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Воронежские полицейские задержали подозреваемого в убийстве, который был в федеральном розыске больше 16 лет. Об этом сообщила
Оперативникам стало известно, что подозреваемый живет на территории Московской области. Полиция задержала и доставила его в СК для необходимых следственных мероприятий, где он признал вину.
По данным следствия, 6 апреля 2003 года около 5:00 часов около АГК, расположенного на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже, 26-летний местный житель два раза выстрелил из обреза ружья в 24-летнего знакомого.
От полученных ранений потерпевший скончался. Злоумышленник скрылся с места происшествия, после чего его объявили в федеральный розыск.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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