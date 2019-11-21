Воронежец 16 раз ударил себя сковородкой по голове, чтобы не идти в армию

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
19-летний житель Воронежской области 16 раз ударил себя сковородкой по голове, чтобы не идти в армию, передает ИА
За уклонение от военной службы молодому человеку назначили три с половиной года колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Суд установил, что воронежец получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат для отправки в войска, однако в военкомат не явился, а скрылся с места своего жительства, переехав на съемную квартиру.
За тот срок, который молодой человек скрывался от полицейских, он успел совершить шесть преступлений, в том числе тяжких — за них он уже осужден Нововоронежким судом.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНазвана новая дата подорожания медсправок для водителей
|
cледующая новость →В Воронежской области из-за непотушенного окурка погибли двое мужчин
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.