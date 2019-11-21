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9:45, 21 ноября 2019 80
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Воронежца, 35 раз ударившего мать ножом, признали психбольным

Воронежца, 35 раз ударившего мать ножом, признали психбольным

Фото: Pixabay.com

Жителя города Острогожска, 35 раз ударившего мать ножом, признали психбольным. Об этом сообщили в воронежском следкоме.

По данным следствия, 6 сентября в квартире многоэтажки на улице Комсомольской мужчина не менее 35 раз ударил мать ножом. 79-летняя женщина умерла на месте.

На 46-летнего мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Эксперты выяснили, что воронежец страдает хроническим психическим расстройством.

«В момент совершения уголовно-наказуемого деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — пояснили в следкоме.

Уголовное дело направили в суд, чтобы отправить мужчину на принудительное лечение.


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