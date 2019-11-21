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Фото: Pixabay.com
В Воронежской области займутся «экологической реабилитацией» двух рек. Об этом в среду, 20 ноября, заявил губернатор Александр Гусев во время встречи с зампредом Правительства России Алексеем Гордеевым,
В рамках федерального проекта «Чистая вода» планируют привести в порядок реки Икорец и Воронеж. Так, руслом первой займутся в следующем году. Специалисты «реабилитируют» 20 километров реки, протекающей по территориям Бобровского и Лискинского районов.
В 2021 году «оздоровят» 54 километра реки Воронеж.
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