В Воронежской области из-за непотушенного окурка погибли двое мужчин

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В четверг, 21 ноября, в поселке Грибановский на улице Пугачева сгорел жилой дом. На месте обнаружили тела 59-летнего хозяина и его 61-летнего знакомого, сообщили в
По предварительным данным, смерть погибших наступила из-за отравления окисью углерода. При осмотре места происшествия следователи нашли окурки сигарет и бутылки с алкоголем.
«По предварительным данным причиной возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении», — уточнили следователи.
Сотрудники СК организовали проверку.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.