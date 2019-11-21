RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Воронежская область начнет переходить на раздельный сбор мусора с 2020 года. Об этом в среду, 20 ноября, заявил губернатор Александр Гусев во время встречи с зампредом Правительства России Алексеем Гордеевым,
По словам Гусева, область станет внедрять новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Он уточнил, что перерабатывать планируют 60% всех отходов.
Напомним, «мусорная реформа» в стране началась 1 января 2019 года. Ответственность за вывоз отходов перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПосле ремонта в Спасске открыли детсад
|
cледующая новость →В Рязани изъяли шесть килограммов поддельной красной икры
Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.