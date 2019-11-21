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18:22, 21 ноября 2019 100
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В Воронеже учитель физкультуры запер шестиклассников в раздевалке за опоздание на урок

В Воронеже учитель физкультуры запер шестиклассников в раздевалке за опоздание на урок

Фото: Pixabay.com

В четверг, 21 ноября, в Коминтерновском районе Воронежа учитель физкультуры запер шестиклассников в раздевалке за опоздание на урок, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следователей, дети провели около 30 минут в запертом помещении, их открыли только после того, как одна из матерей смогла дозвониться до охранника школы.

«Со слов родителей, детей, которые самостоятельно пытались выйти из помещения, учитель заталкивал обратно, применяя физическую силу», — говорится в сообщении.

Следователи выезжали в школу для осмотра места происшествия. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки примут процессуальное решение.


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