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Фото: Pixabay.com
В среду, 20 ноября, в Воронеже снесли незаконные гаражи. Их самовольно построили между домами №№ 7, 9 и 17 на улице Хользунова в Коминтерновском районе,
Отмечается, что владельцев гаражей неоднократно просили предоставить документы на постройки в отдел по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям управы района. Те не сделал этого.
С августа по ноябрь рабочие снесли 16 самовольных построек из 17. В администрации уточнили, что это позволило облагородить территорию у сквера имени Чкалова.
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