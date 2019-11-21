Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:15, 21 ноября 2019 68
 0    0

В Рязани школьник ударил сверстника ножом в лицо

В Рязани школьник ударил сверстника ножом в лицо

В Рязани школьник ударил своего одноклассника ножом в лицо на глазах у других учащихся, пишет Life.

Мать 16-летнего подростка рассказала, что инцидент произошел еще полгода назад. Ее сын разговаривал с приятелем, когда в их разговор вмешался другой одноклассник.

По словам матери, нападавший подумал, что подросток хочет подраться с ним и начал бить его ножом в щеку, порезав две артерии.

«Полилась кровь, сын побежал в медпункт, ему там зажали рану бинтами и вызвали скорую. Час с лишним зашивали, делали операцию. Шов у него пять сантиметров наискосок на лице», — рассказала женщина.

По данным СМИ, в полиции отказались принимать заявление, назвав это несчастным случаем. Там утверждают, что мотива преступления нет.

«В школе также замяли историю, а подростку пришлось сменить школу. Знакомые семьи считают, что причина такой реакции — связи семьи нападавшего», — говорится в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной

«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной 1

При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:23, 8 ноября 2019 4 669
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 10
13:25, 13 ноября 2019 4 780
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
11:28, 11 ноября 2019 2 820
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 13
8:09, 10 ноября 2019 2 441
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
10:27, 20 ноября 2019 4 601
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 3
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум