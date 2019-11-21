В Рязани школьник ударил сверстника ножом в лицо

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В Рязани школьник ударил своего одноклассника ножом в лицо на глазах у других учащихся, пишет Life.
Мать 16-летнего подростка рассказала, что инцидент произошел еще полгода назад. Ее сын разговаривал с приятелем, когда в их разговор вмешался другой одноклассник.
По словам матери, нападавший подумал, что подросток хочет подраться с ним и начал бить его ножом в щеку, порезав две артерии.
«Полилась кровь, сын побежал в медпункт, ему там зажали рану бинтами и вызвали скорую. Час с лишним зашивали, делали операцию. Шов у него пять сантиметров наискосок на лице», — рассказала женщина.
По данным СМИ, в полиции отказались принимать заявление, назвав это несчастным случаем. Там утверждают, что мотива преступления нет.
«В школе также замяли историю, а подростку пришлось сменить школу. Знакомые семьи считают, что причина такой реакции — связи семьи нападавшего», — говорится в сообщении.
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