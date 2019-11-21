В Рязани открыли памятник русскому ученому Михаилу Галкину-Враскому

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В четверг, 21 ноября, на территории Академии ФСИН в Рязани открыли памятник государственному деятелю, русскому ученому, первому руководителю Главного тюремного ведомства России Михаилу Галкину-Враскому.
Вице-губернатор Игорь Греков напомнил, что с именем Галкина-Враскова связаны реформы и многие прогрессивные нововведения в исправительных заведениях России конца 19-го и начала 20 века.
«Бюст в честь ученого будет нашим вкладом в сохранение памяти об этом великом человеке, его наследия… Патриотическое воспитание молодого поколения является сегодня одной из наших главных задач», — подчеркнул он.
Участники церемонии возложили цветы к памятнику Михаилу Галкину-Враскому и к стеле выпускников Академии, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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