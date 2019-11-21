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21:57, 21 ноября 2019 323
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В Рязани открыли памятник русскому ученому Михаилу Галкину-Враскому

В Рязани открыли памятник русскому ученому Михаилу Галкину-Враскому

В четверг, 21 ноября, на территории Академии ФСИН в Рязани открыли памятник государственному деятелю, русскому ученому, первому руководителю Главного тюремного ведомства России Михаилу Галкину-Враскому.

Вице-губернатор Игорь Греков напомнил, что с именем Галкина-Враскова связаны реформы и многие прогрессивные нововведения в исправительных заведениях России конца 19-го и начала 20 века.

«Бюст в честь ученого будет нашим вкладом в сохранение памяти об этом великом человеке, его наследия… Патриотическое воспитание молодого поколения является сегодня одной из наших главных задач», — подчеркнул он.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику Михаилу Галкину-Враскому и к стеле выпускников Академии, погибших при исполнении служебных обязанностей.


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