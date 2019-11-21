В пятницу в Рязанской области ожидается до -7 градусов

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В пятницу, 22 ноября, в Рязанской области ожидается до -7 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -14, -9 градусов; днем -7, -2 градуса.
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