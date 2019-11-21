В облдуме прошел первое чтение законопроект о региональном бюджете на ближайшие три года

В среду, 20 ноября, рязанские депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

С докладами об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на ближайшие три года и перспективах социально-экономического развития выступили министр финансов Марина Наумова и министр промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев.

Ворфоломеев рассказал, что по итогам 2019 года ожидается рост валового регионального продукта на 1,4% по сравнению с 2018 годом. В 2020 году объем промышленного производства спрогнозирован в сумме почти 391 миллиарда рублей (с ростом на 2%), в 2021 и 2022 годах планируется увеличение производства на 3,4 и 4% соответственно. Развитию промышленности, по мнению министра, будет содействовать развитие инфраструктуры и институтов развития отраслей, а также участие Рязанской области в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Докладчик отметил, что положительная динамика наблюдается в розничной торговле (ежегодный прирост — 2,1%), строительной отрасли (по итогам 2019 года рост до 105%, в дальнейшем — до 103% ежегодно). Объем инвестиций в экономику региона прогнозируется в объеме более 312 миллиардов рублей.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, на 2020 год доходы прогнозируются в размере 56,8 миллиарда рублей, на 2021 год — 58,3 миллиарда рублей, на 2022 год — 62,5 миллиарда рублей. Расходы на 2020 год составят 58,4 миллиарда рублей, на 2021 — 58,3 миллиарда, на 2022 — 62,5 миллиарда. Проект предполагает утверждение дефицита областного бюджета на 2020 год в сумме 1,6 миллиарда рублей (на 2021-2022 годов — в сумме 0 рублей ежегодно).

Марина Наумова отметила, что предусмотрены средства на зарплатные обязательства, строительство социально значимых объектов, поддержку АПК, малого и среднего предпринимательства, развитие социальной и реконструкцию коммунальной инфраструктуры, ремонт и содержание дорог. На ближайшие три года на реализацию 11 национальных проектов заложено 31,2 миллиарда рублей, из них 17,5 миллиарда — средства федерального бюджета.

В беседе с журналистами первый зампредседателя облдумы Александр Шевырев рассказал, что бюджет 2020 года сформирован с небольшим дефицитом, который носит чисто технический характер, так как перекрывается остатками средств 2019 года, на 2021-2022 год — бездефицитным. Он отметил, что около 80% средств предназначены на социальные нужды.

«В отличие от предыдущих бюджетов он ориентирован на национальные проекты и вот уже несколько лет носит программный характер. В этом году порядка 95% расходов у нас распределено в рамках программ. Основные источники доходов — это налог на прибыль, на доходы физических лиц, имущество и акцизы. Отрадно заметить, что у нас растет такая позиция расходной части, как дорожный фонд. На следующий год на решение задач по ремонту и обслуживанию дорог выделена достаточно большая сумма», — подчеркнул Шевырев.

По итогам обсуждения депутаты утвердили решение о принятии поправок к проекту до 2 декабря 2019 года включительно.