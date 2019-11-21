В Казани пенсионер умер в очереди за справкой от нарколога для «прав»

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В Казани в наркологическом диспансере на улице Тунакова умер 73-летний мужчина, пришедший за справкой для водительских прав, сообщил портал
О случившемся написали очевидцы в социальных сетях. Позже источник в оперативных органах заявил изданию, что смерть пенсионера не носит криминальный или насильственный характер.
Напомним, цены на справки должны были
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.