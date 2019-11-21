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15:58, 21 ноября 2019 73
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В Казани пенсионер умер в очереди за справкой от нарколога для «прав»

В Казани пенсионер умер в очереди за справкой от нарколога для «прав»

В Казани в наркологическом диспансере на улице Тунакова умер 73-летний мужчина, пришедший за справкой для водительских прав, сообщил портал kazanfirst.ru.

О случившемся написали очевидцы в социальных сетях. Позже источник в оперативных органах заявил изданию, что смерть пенсионера не носит криминальный или насильственный характер.

Напомним, цены на справки должны были вырасти с 22 ноября. Позже стало известно, что Синздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей.

Накануне рязанский наркодиспансер изменил время работы для выдачи справок.

Ранее появилось видео рязанцев, стоящих в очереди за медсправками для водителей около отделения на улице МОГЭС.

Рязанские водители начали занимать очередь у наркодиспансера около трех ночи.


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