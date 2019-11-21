В День работника налоговых органов Фомин пожелал рязанцам оптимизма и успехов

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В День работника налоговых органов России, 21 ноября, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанцев. Он пожелал им здоровья, оптимизма, благополучия и успехов.
«От вашей грамотной и слаженной работы зависят поступления денежных средств в бюджеты всех уровней, что позволяет создавать условия для выполнения национальных федеральных и региональных проектов, развития экономики, улучшения качества жизни людей», — отметил спикер регионального парламента.
По его словам, высокий профессионализм, опыт и ответственность сотрудников налоговой службы во многом способствуют решению задач по увеличению налогового потенциала региона, оптимизации налоговых расходов, повышению эффективности применения налоговых льгот.
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