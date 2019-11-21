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9:37, 21 ноября 2019 241
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В центре Шилова установили светофоры

В центре Шилова установили светофоры

Фото: Издательство «Пресса»

На двух пешеходных переходах в центре Шилова установили светофоры. Они появились около школы №1 и на пересечении улиц Советской и Исаева, пишет издательство «Пресса».

Деньги на установку светофоров Т-7 выделило городское поселение. Кроме того, переходы оборудовали двусторонним освещением в темное время суток.

«Точно так же оборудуем еще два пешеходных перехода — возле школы № 2 и ДЮСШ, — рассказал глава местной администрации. —Вместе с тем на всех этих участках установим перильное ограждение из оцинкованной стали протяженностью 274 метра. Все работы завершим к концу этого года».


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