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Фото: Издательство «Пресса»
На двух пешеходных переходах в центре Шилова установили светофоры. Они появились около школы №1 и на пересечении улиц Советской и Исаева, пишет издательство «
Деньги на установку светофоров Т-7 выделило городское поселение. Кроме того, переходы оборудовали двусторонним освещением в темное время суток.
«Точно так же оборудуем еще два пешеходных перехода — возле школы № 2 и ДЮСШ, — рассказал глава местной администрации. —Вместе с тем на всех этих участках установим перильное ограждение из оцинкованной стали протяженностью 274 метра. Все работы завершим к концу этого года».
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