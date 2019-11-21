В центре Рязани произошло ДТП с рейсовым автобусом

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Днем в четверг, 21 ноября, на Первомайском проспекте произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Фото с места аварии появилось «ВКонтакте».
По словам пользователей, на месте ДТП образовалась пробка.
Согласно данным «Яндекс. Карты», движение затруднено от поворота на улицу Каширина до улицы Вокзальной.
Информации о пострадавших нет.
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