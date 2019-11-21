Утром в Михайловском районе сгорело два дома

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром в четверг, 21 ноября, в селе Красном Михайловского района сгорело два дома. Об этом пишет издательство «
Сигнал о возгорании поступил в 4:07, на вызов выехали дежурные караулы пожарных из Михайлова, Октябрьского, Грязного и Захарова — всего 11 расчетов.
Известно, что под утро местные жители почувствовали запах дыма и успели выйти из горящего дома.
«Вынести ничего не удалось. Люди остались на улице в тапочках и легких куртках», — говорится в сообщении.
Пламя перекинулось на соседнюю дачу. Отмечается, что еще один дом «с трудом удалось отстоять». Он также принадлежит погорельцам, именно там они и планируют жить.
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