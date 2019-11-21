Управление рязанских приставов эвакуировали за пять минут

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В среду, 20 ноября, в региональном УФССП провели учебную эвакуацию. Об этом сообщила
По плану тренировки, в ячейке для хранения вещей на первом этаже обнаружили предмет, напоминающий взрывное устройство. Дежурный передал информацию руководству, а также силовым ведомствам и пожарным.
Согласно технике безопасности, сотрудники покинули кабинеты и отошли на безопасное расстояние от здания. За их действиями наблюдали представители ФСБ, Росгвардии, МЧС.
Экстренная эвакуация заняла менее пяти минут. «Представители ведомств отметили слаженную и быструю работу приставов, а также напомнили алгоритмы действия при экстренных ситуациях», — говорится в сообщении.
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