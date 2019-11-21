Улицу в центре Касимова на время сделали пешеходной

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Фото: Издательство «Пресса»
Улицу Советскую в центре Касимова на время сделали пешеходной. Об этом пишет ИД «
Решение власти приняли после обращения граждан.
С 18 ноября по 18 декабря организовали объезд улицы, на некоторых участках восстановили двухстороннее движение, открыли проезд по площади.
Ремонт в историческом центре города начался 27 июня.
На реконструкцию общественной территории Касимов получил грант (50 миллионов рублей).
По условиям контракта завершить работы нужно было к 16 ноября, но сроки
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