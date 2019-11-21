Сорокина представила депутатам гордумы начальника управления экономики

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 21 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина представила депутатам гордумы нового руководителя управления экономического развития.
Им стала Ирина Гончарова. Раньше она работала в региональной энергетической комиссии (РЭК) и сменила на посту и.о. главы управления Марию Ашихмину.
Ранее Сорокина назначила на руководящие должности
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