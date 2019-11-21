«Сбербанк» упростил работу с аккредитивами по сделкам с недвижимостью

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Сбербанк» внедрил упрощенный порядок работы с аккредитивами юридических лиц в сделках с недвижимостью. Это решение является логичным развитием сервисов, предоставляемых банком физическим лицам, и будет интересно застройщикам, риелторам, продавцам и покупателям недвижимости, рассказали в пресс-службе банка.
По словам специалистов, аккредитив оформляется за 10 минут, а платеж проходит в течение дня. Для дистанционной поддержки клиентов создан специализированный центр продуктовых решений, который помогает правильно структурировать расчеты с аккредитивом в нестандартных сделках.
«Аккредитив позволяет не беспокоиться об исходе крупной сделки. „Сбербанк“ берет на себя ответственность за проведение расчетов по сделке и осуществляет платеж по аккредитиву только при условии предоставления заранее оговоренного пакета документов. В результате продавец уверен, что получит деньги, покупатель — что получит товар», прокомментировал Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования «Сбербанка».
Для коммерческой недвижимости взимается единая комиссия — 0,1% от суммы аккредитива (но не менее 10 000 рублей и не более 100 000 рублей) при сделках до 100 млн рублей. Если сумма аккредитива превышает 100 млн рублей, стоимость услуги определяется индивидуально.
Подробнее — на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДве рязанки украли водосточные трубы для капремонта дома
|
cледующая новость →Улицу в центре Касимова на время сделали пешеходной
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.