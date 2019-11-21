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12:07, 21 ноября 2019 136

«Сбербанк» упростил работу с аккредитивами по сделкам с недвижимостью

«Сбербанк» упростил работу с аккредитивами по сделкам с недвижимостью

«Сбербанк» внедрил упрощенный порядок работы с аккредитивами юридических лиц в сделках с недвижимостью. Это решение является логичным развитием сервисов, предоставляемых банком физическим лицам, и будет интересно застройщикам, риелторам, продавцам и покупателям недвижимости, рассказали в пресс-службе банка.

По словам специалистов, аккредитив оформляется за 10 минут, а платеж проходит в течение дня. Для дистанционной поддержки клиентов создан специализированный центр продуктовых решений, который помогает правильно структурировать расчеты с аккредитивом в нестандартных сделках.

«Аккредитив позволяет не беспокоиться об исходе крупной сделки. „Сбербанк“ берет на себя ответственность за проведение расчетов по сделке и осуществляет платеж по аккредитиву только при условии предоставления заранее оговоренного пакета документов. В результате продавец уверен, что получит деньги, покупатель — что получит товар», прокомментировал Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования «Сбербанка».

Для коммерческой недвижимости взимается единая комиссия — 0,1% от суммы аккредитива (но не менее 10 000 рублей и не более 100 000 рублей) при сделках до 100 млн рублей. Если сумма аккредитива превышает 100 млн рублей, стоимость услуги определяется индивидуально.

Подробнее — на сайте «Сбербанка».


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