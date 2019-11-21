В свой день рождения Николай Любимов рассказал о Герое Советского Союза

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В четверг, 21 ноября, губернатору Рязанской области Николаю Любимову исполнилось 48 лет. В этот день он опубликовал на своей странице «ВКонтакте»
Губернатор выложил в соцсети два ролика.
В первом видео мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о Герое Советского Союза Викторе Николаевиче Леонове, во втором — Николай Любимов рассказал о Герое Михаиле Терентьевиче Карпухине. Глава региона отметил, что Карпухин родился в этот день ровно 98 лет назад.
«Рязанцам есть кем гордиться», — сказал Любимов.
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