Рязанская фигуристка Трусова рассказала о судьбе брошенных на лед подарков

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Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала о судьбе брошенных на лед подарков, пишет
Она рассказала, что часть подарков она оставляет себе. «У нас есть комната, которая просто вся заставлена игрушками. Когда туда попадают маленькие дети, они просто в восторге. Часть отдаю в детские дома», — отметила спортсменка.
Трусова также рассказала о выступлении на Гран-при России, где она одержала победу.
«Очень обидно, что уже который раз не получается у меня на соревнованиях каскад лутц — риттбергер. Я не очень люблю выступать последняя. Но часто получается именно так. Мне везет, так что уже привыкла. Этот домашний турнир для меня был очень волнительным. На нем присутствовали все мои родственники и друзья из Москвы и Рязани. Конечно, я очень рада победе и выходу в финал. Но были ошибки, а значит, надо работать», — заявила спортсменка.
Напомним, В субботу, 16 ноября, рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии. Девушка
После этого появилось
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