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12:59, 21 ноября 2019 515
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Рязанская фигуристка Трусова рассказала о судьбе брошенных на лед подарков

Рязанская фигуристка Трусова рассказала о судьбе брошенных на лед подарков

Рязанская фигуристка Александра Трусова рассказала о судьбе брошенных на лед подарков, пишет Sports.ru.

Она рассказала, что часть подарков она оставляет себе. «У нас есть комната, которая просто вся заставлена игрушками. Когда туда попадают маленькие дети, они просто в восторге. Часть отдаю в детские дома», — отметила спортсменка.

Трусова также рассказала о выступлении на Гран-при России, где она одержала победу.

«Очень обидно, что уже который раз не получается у меня на соревнованиях каскад лутц — риттбергер. Я не очень люблю выступать последняя. Но часто получается именно так. Мне везет, так что уже привыкла. Этот домашний турнир для меня был очень волнительным. На нем присутствовали все мои родственники и друзья из Москвы и Рязани. Конечно, я очень рада победе и выходу в финал. Но были ошибки, а значит, надо работать», — заявила спортсменка.

Напомним, В субботу, 16 ноября, рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии. Девушка исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе, три из них без ошибок.

После этого появилось видео ее выступления.


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