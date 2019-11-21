Рязанец попал под суд за публикацию интимного видео бывшей девушки

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Рязанец попал под суд за то, что опубликовал в интернете интимное видео своей бывшей девушки. Об этом сообщил
Известно, что сожители поссорились и расстались. 40-летний мужчина «слил» в сеть запись, чтобы отомстить.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни). Расследование продолжается.
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Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.