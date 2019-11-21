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13:47, 21 ноября 2019 328
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Рязанцев пригласили на конференцию «Инновации. Технологии. Бизнес — 2019»

Рязанцев пригласили на конференцию «Инновации. Технологии. Бизнес — 2019»

Рязанцев пригласили на конференцию «Инновации. Технологии. Бизнес — 2019», которая пройдет 27 ноября в Точке кипения.

Конференция предназначена для студентов, стартапов, малого и среднего бизнеса, а также для крупных заводов. «Каждый найдет для себя не просто что-то новое, а также готовые инструменты успеха в новой эпохе всепоглощающей цифровой трансформации», — анонсировали организаторы.

Участники встречи пообщаются с топовыми спикерами-практиками, рязанскими предпринимателями, инвесторами, бизнесменами и наставниками для стартапов.

Предприниматели узнают:

  • для чего нужна цифровая трансформация в бизнесе и как она работает;
  • как перестроить свой бизнес и какие бизнес-модели будут работать;
  • как работать с удаленными сотрудниками, миллениалами и поколением Z;
  • новый маркетинг и тренды для бизнеса.

Студентам предложат:

  • записаться на стажировку в крупные компании региона и страны;
  • узнать, как изменится мир в ближайшем будущем и что стоит изучать, чтобы быть успешным;
  • попасть в команды к начинающим проектам и развивать стартап.

Стартапы получат возможность:

  • найти инвесторов и наставников для своего проекта;
  • узнать тренды, докрутить и упаковать идею;
  • попасть в бесплатную акселерационную программу «Наставничество в технологическом предпринимательстве»;
  • стать партнером или интегратором одной из крупнейших компаний мира и страны Kuka Robotics, Omron Electronics, компания «Цифра», Ай-теко и других.

Руководителей научат:

  • искать идеи, партнеров для инноваций в компаниях;
  • работать со стартапами и воспитанием собственных проектов внутри компаний.

Более подробную информацию о программе и спикерах можно получить на сайте. Здесь же можно зарегистрироваться.

Посетить конференцию можно бесплатно, однако количество участников ограничено.

Адрес Точки кипения: улица Каширина, 1-а.


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