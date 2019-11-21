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Рязанцев пригласили на конференцию «Инновации. Технологии. Бизнес — 2019», которая пройдет 27 ноября в Точке кипения.
Конференция предназначена для студентов, стартапов, малого и среднего бизнеса, а также для крупных заводов. «Каждый найдет для себя не просто что-то новое, а также готовые инструменты успеха в новой эпохе всепоглощающей цифровой трансформации», — анонсировали организаторы.
Участники встречи пообщаются с топовыми спикерами-практиками, рязанскими предпринимателями, инвесторами, бизнесменами и наставниками для стартапов.
Предприниматели узнают:
Студентам предложат:
Стартапы получат возможность:
Руководителей научат:
Более подробную информацию о программе и спикерах можно получить на
Посетить конференцию можно бесплатно, однако количество участников ограничено.
Адрес Точки кипения: улица Каширина, 1-а.
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