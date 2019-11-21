Рязанца осудили за ДТП на улице Есенина

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Рязанца осудили за ДТП, которое произошло на улице Есенина. Об этом сообщила
Известно, что мужчина ехал в сторону площади Театральной в исправной машине, на заднем сидение которой находилась пассажирка. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб.
В результате женщина получила травмы, которые относятся к категории тяжкого вреда здоровью.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК. Он полностью признал свою вину, раскаялся и добровольно возместил ущерб.
С учетом этих обстоятельств и наличия инвалидности водителя приговорили к ограничению свободы на год и четыре месяца.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.