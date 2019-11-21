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Появился анонс шоу на СТС «Рогов в городе» с рязанской сотрудницей банка. Выпуск с 29-летней Екатериной Чудининой покажут в воскресенье, 24 ноября.
Участница живет в большом доме в Заокском с мужем и детьми. Кроме работы в банке, она успевает готовить молочные продукты на продажу, а также на общественных началах занимается сельским клубом: организовывает музыкальные фестивали, выступает в составе хора народной песни.
Напомним, съемки нового выпуска
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Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.