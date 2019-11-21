После ремонта в Спасске открыли детсад

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Фото: Издательство «Пресса»
В Спасске открыли детский сад «Солнышко», который ремонтировали с сентября. Два с половиной месяца воспитанники провели в других детсадах: «Малыш» и №1, пишет издательство «
На работы в «Солнышке» из резервного фонда областного правительства выделили 3 миллиона 200 тысяч рублей. Софинансирование из бюджета района составило 320 тысяч рублей.
На эти деньги в детсаду отремонтировали кровлю, пищеблок, поставили 57 пластиковых окон, заменили две дверные группы. Кроме того, на средства сада и силами родителей отремонтировали одну из групп, администрация сада привела в порядок канализацию.
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