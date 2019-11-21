Облдума внесла поправки в налоговую патентную систему региона

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В среду, 20 ноября, облдума внесла изменения в региональный закон «О патентной системе налогообложения».
Так, изменится подход к определению размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода — не в зависимости от численности работников, количества транспортных средств и торговых объектов, а на единицу физического показателя: средней численности наемных работников, один объект торговой сети или общественного питания; на квадратный метр площади сдаваемых в аренду жилых и нежилых помещений, земельных участков; на единицу водных судов, тонну грузоподъемности транспортных средств и одно пассажирское место.
Кроме того, определен размер максимального потенциально возможного годового дохода для индивидуальных предпринимателей, задействованных по ряду видов деятельности. До трех миллионов он увеличивается для таких видов деятельности, как техобслуживание и ремонт машин, оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов машинами и водным транспортом, медицина и фармацевтика, обрядовые и ритуальные услуги; до десяти миллионов — для сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, розничной торговли и услуг общепита с залом обслуживания не более 50 квадратных метров.
Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
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