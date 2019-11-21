Минздрав рассказал, когда вступят в силу новые правила медосмотра для водителей

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Новый порядок выдачи справок водителям и тем, кто собирается получить права, вступит в силу с 1 июля 2020 года. Соответствующий приказ опубликовали на
«Приказ уже подписан Министром и зарегистрирован. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — говорится в сообщении.
Напомним,
Позже стало известно, что Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей.
Однако в Рязани с 22 ноября медсправки водители будут получать уже по повышенной цене. Об этом
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