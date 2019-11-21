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19:19, 21 ноября 2019 253
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Минздрав рассказал, когда вступят в силу новые правила медосмотра для водителей

Минздрав рассказал, когда вступят в силу новые правила медосмотра для водителей

Новый порядок выдачи справок водителям и тем, кто собирается получить права, вступит в силу с 1 июля 2020 года. Соответствующий приказ опубликовали на сайте Минздрава России.

«Приказ уже подписан Министром и зарегистрирован. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — говорится в сообщении.

Напомним, цены на медсправки для водителей планировали поднять с 22 ноября. В нескольких регионах страны к наркологам выстроились очереди, наркодиспансерам даже пришлось изменить время работы, чтобы принять больше людей.

Позже стало известно, что Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей.

Однако в Рязани с 22 ноября медсправки водители будут получать уже по повышенной цене. Об этом заявил завотделением рязанской наркологии Андрей Тарасов.


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