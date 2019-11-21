Минэнерго подтвердило готовность «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к отопительному сезону

Министерство энергетики России подтвердило готовность «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов. Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе компании рассказали, что «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов.

Так, специалисты компаний отремонтировали свыше 51 тысячи километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 12,5 тысячи трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнили ремонт 79 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. От деревьев и кустарниковой растительности расчистили около 30 тысяч га просек воздушных линий электропередачи.

Рязанские энергетики отремонтировали оборудование 34 подстанций 35-110 кВ, провели капремонт 485 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 153 силовых трансформаторов, более 3 100 километров воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения, заменив при этом 2666 опор и 19439 изоляторов, а также расчистили от древесно-кустарниковой растительности площадь в 1251 га вдоль трасс ВЛ напряжением 0,4-110 кВ.

«Большое внимание в преддверии отопительного периода уделялось противоаварийной подготовке оперативного персонала. В течение года провели более 11,3 тысячи тренировок с оперативным персоналом, в том числе более 20 совместных комплексных учений с региональными управлениями МЧС России и органами местного самоуправления, — говорится в сообщении. — Все филиалы „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями».

«Мы постоянно совершенствуем процесс подготовки к ОЗП, каждый год дополняя все предписанные правилами мероприятия собственными наработками и решениями, учитывающими многие факторы: от климатических и ландшафтных особенностей территорий — до беспрецедентно большого количества регионов нашей операционной ответственности. В результате это позволяет обеспечить высокий уровень готовности наших работников и всей электросетевой инфраструктуры. Скрупулезно, до деталей отработанные навыки действий персонала в самых сложных и нестандартных условиях, в том числе — совместными усилиями бригад из разных филиалов, своевременная и полная реализация всех производственных программ, являются ключевым условием для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей 20 регионов страны в период холодов», — подчеркнул гендиректор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации «ПАО «МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

В настоящее время к ликвидации аварий и нештатных ситуаций в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 2 943 бригады в составе 12 542 человек, 4 375 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В распоряжении энергетиков находятся 1 974 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью 60,5 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформированы 168 аварийно-восстановительных бригад повышенной мобильности, готовых в любой момент выехать на ликвидацию аварийных ситуаций в любой регион России.